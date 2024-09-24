Ребенку-инвалиду окажут помощь после инцидента в бассейне

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что будет оказана поддержка ребенку-инвалиду, пострадавшему от действий тренера в столичном оздоровительном центре. Также омбудсмен отметила, на что необходимо обращать внимание родителям при выборе оздоровительных центров для детей с особенностями развития.

Какие требования предъявляются к тренерам, которые работают с детьми с ОВЗ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.