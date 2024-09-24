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24 сентября, 19:15

Происшествия

Ребенку-инвалиду окажут помощь после инцидента в бассейне

Ребенку-инвалиду окажут помощь после инцидента в бассейне

В Москве задержан тренер, насильно окунувший ребенка в бассейн

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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что будет оказана поддержка ребенку-инвалиду, пострадавшему от действий тренера в столичном оздоровительном центре. Также омбудсмен отметила, на что необходимо обращать внимание родителям при выборе оздоровительных центров для детей с особенностями развития.

Какие требования предъявляются к тренерам, которые работают с детьми с ОВЗ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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