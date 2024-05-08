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08 мая, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": суд вынес приговор бойцу джиу-джитсу за избиение подростка в Москве

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Солнцевский суд Москвы приговорил бойца джиу-джитсу к 4 годам и 10 месяцам колонии общего режима за избиение 17-летнего подростка. Спортсмен заявил, что напал на юношу в воспитательных целях.

Инцидент произошел в феврале 2024 года. По данным следователей, фигурант дела нанес парню несколько ударов рукой и ногой в область головы. Несовершеннолетнего доставили в больницу.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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