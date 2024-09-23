ВСУ с помощью БПЛА атаковали Губкин в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские силы с помощью беспилотника атаковали город Губкин в Белгородской области, повредив 10 машин и остекление в 3 домах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Предварительно, обошлось без пострадавших", – написал он.

Губернатор уточнил, что информация о последствиях уточняется, а на местах работают оперативные службы.

Ранее 12 человек пострадали после атаки ВСУ на село Черемошное в Белгородской области. Семеро из них – бойцы российской самообороны, которые целый день помогали вернуть свет в дома приграничных сел. Также среди пострадавших – глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков и еще четверо мирных жителей, двое из которых помогали налаживать сети.

Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ 22 сентября.