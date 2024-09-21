Шесть населенных пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки дрона ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Шесть населенных пунктов в Белгородской области остались без электричества из-за атаки украинского дрона по селу Тишанка. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших.

"Повреждена линия электропередачи – на данный момент без света остаются села Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка", – говорится в его публикации.

К устранению последствий атаки можно будет приступить после разрешения Минобороны России, уточнил губернатор.

До этого в оборонном ведомстве сообщили об отражении атаки беспилотника ВСУ в регионе. Вражеский дрон был уничтожен.

Ранее женщина стала жертвой украинской атаки по белгородскому селу Безлюдовка. После обстрела были обнаружены повреждения транспортного средства, окон, фасадов, кровли и надворных построек на территории еще 21 частного домовладения.

