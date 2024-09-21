21 сентября, 18:25Происшествия
Шесть населенных пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки дрона ВСУ
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Шесть населенных пунктов в Белгородской области остались без электричества из-за атаки украинского дрона по селу Тишанка. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.
По его словам, обошлось без пострадавших.
"Повреждена линия электропередачи – на данный момент без света остаются села Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка", – говорится в его публикации.
К устранению последствий атаки можно будет приступить после разрешения Минобороны России, уточнил губернатор.
До этого в оборонном ведомстве сообщили об отражении атаки беспилотника ВСУ в регионе. Вражеский дрон был уничтожен.
Ранее женщина стала жертвой украинской атаки по белгородскому селу Безлюдовка. После обстрела были обнаружены повреждения транспортного средства, окон, фасадов, кровли и надворных построек на территории еще 21 частного домовладения.
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