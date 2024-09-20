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20 сентября, 07:46

Происшествия

ПВО за ночь сбила 8 БПЛА над Белгородской областью

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь восемь беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Ранее четыре мирных жителя получили травмы после того, как украинский дрон атаковал служебный автобус в Шебекине.

У одной женщины осколочные ранения рук, у второй – осколочные ранения руки и стопы. Пострадавших доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Мужчина с контузией был перевезен в Шебекинскую ЦРБ.

ВСУ обстреляли детский сад в Белгороде

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