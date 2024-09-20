20 сентября, 07:46Происшествия
ПВО за ночь сбила 8 БПЛА над Белгородской областью
Фото: министерство обороны РФ
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь восемь беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Ранее четыре мирных жителя получили травмы после того, как украинский дрон атаковал служебный автобус в Шебекине.
У одной женщины осколочные ранения рук, у второй – осколочные ранения руки и стопы. Пострадавших доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Мужчина с контузией был перевезен в Шебекинскую ЦРБ.
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