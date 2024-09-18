Еще два БПЛА подавлены силами РЭБ в Смоленской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще два украинских беспилотника были подавлены в Смоленской области в Духовщинском и Вяземском районах. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своем телеграм-канале.

Анохин уточнил, что пострадавших и разрушений нет, а на месте падения беспилотников работают экстренные службы.

В ночь на 18 сентября украинские силы атаковали Брянскую область, где были уничтожены десять беспилотников самолетного типа и Смоленскую область, где сбили семь БПЛА.

Кроме того сообщалось, что в городе Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА возник пожар. Из-за массовой атаки БПЛА в городе была объявлена частичная эвакуация.