02:41Происшествия
Семь БПЛА сбиты и подавлены над Смоленской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Семь беспилотных летательных аппаратов были сбиты и подавлены ночью в двух городах Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Сегодня ночью в городах Ельня и Рославль силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены 7 беспилотных летательных аппаратов", – написал он.
Анохин сообщил, что в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, а оперативные службы работают на месте событий. Он также призвал граждан сохранять спокойствие и не вести съемку работы ПВО.
До этого ночью сообщалось о сбитии беспилотников над над Орловской и Тульской областями. Над каждой из областей было уничтожено по одному украинскому БПЛА.
В ночь на 18 сентября украинские силы также атаковали Брянскую область. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил об уничтожении десяти беспилотников самолетного типа.