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02:41

Происшествия

Семь БПЛА сбиты и подавлены над Смоленской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Семь беспилотных летательных аппаратов были сбиты и подавлены ночью в двух городах Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью в городах Ельня и Рославль силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены 7 беспилотных летательных аппаратов", – написал он.

Анохин сообщил, что в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, а оперативные службы работают на месте событий. Он также призвал граждан сохранять спокойствие и не вести съемку работы ПВО.

До этого ночью сообщалось о сбитии беспилотников над над Орловской и Тульской областями. Над каждой из областей было уничтожено по одному украинскому БПЛА.

В ночь на 18 сентября украинские силы также атаковали Брянскую область. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил об уничтожении десяти беспилотников самолетного типа.

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