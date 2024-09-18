Семь БПЛА сбиты и подавлены над Смоленской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Семь беспилотных летательных аппаратов были сбиты и подавлены ночью в двух городах Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью в городах Ельня и Рославль силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены 7 беспилотных летательных аппаратов", – написал он.

Анохин сообщил, что в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, а оперативные службы работают на месте событий. Он также призвал граждан сохранять спокойствие и не вести съемку работы ПВО.

До этого ночью сообщалось о сбитии беспилотников над над Орловской и Тульской областями. Над каждой из областей было уничтожено по одному украинскому БПЛА.

В ночь на 18 сентября украинские силы также атаковали Брянскую область. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил об уничтожении десяти беспилотников самолетного типа.