Пожар начался в Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В городе Торопце в Тверской области в результате падения обломков БПЛА возник пожар, на место выдвинулись все экстренные службы. Об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя, передает пресс-служба правительства региона в телеграм-канале.

Губернатор сообщил, что на месте происшествия также находится руководство ГУ МЧС региона, на данный момент ведутся работы по локализации пожара. Руденя также подчеркнул, что ситуация находится на контроле.

До этого ночью сообщалось о сбитых беспилотниках над Орловской и Тульской областями. Над каждой из областей было уничтожено по одному украинскому БПЛА.

В ночь на 18 сентября украинские силы также атаковали Брянскую область, где были уничтожены десять беспилотников самолетного типа и Смоленскую область, где сбили семь БПЛА.