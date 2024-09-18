Местных жителей Торопца Тверской области частично эвакуируют из-за атаки БПЛА

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Российские силы ПВО отражают массовую атаку БПЛА в Торопце Тверской области. Губернатор региона Игорь Руденя сообщил о частичной эвакуации населения из мест, где работает ПВО и тушат пожар, передает пресс-служба правительства региона.

"В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом", – указано в сообщении.

Для обеспечения безопасности жителей губернатор Тверской области принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар, сообщили в пресс-службе. Там также подчеркнули, что проводятся все необходимые мероприятия, ситуация находится на контроле.

Ранее сообщалось, что в городе Торопце в Тверской области в результате падения обломков БПЛА возник пожар, проводится его локализация.

В ночь на 18 сентября украинские силы также атаковали Брянскую область, где были уничтожены десять беспилотников самолетного типа и Смоленскую область, где сбили семь БПЛА.