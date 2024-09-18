18 сентября, 04:27Происшествия
Местных жителей Торопца Тверской области частично эвакуируют из-за атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал SHOT
Российские силы ПВО отражают массовую атаку БПЛА в Торопце Тверской области. Губернатор региона Игорь Руденя сообщил о частичной эвакуации населения из мест, где работает ПВО и тушат пожар, передает пресс-служба правительства региона.
"В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом", – указано в сообщении.
Для обеспечения безопасности жителей губернатор Тверской области принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар, сообщили в пресс-службе. Там также подчеркнули, что проводятся все необходимые мероприятия, ситуация находится на контроле.
Ранее сообщалось, что в городе Торопце в Тверской области в результате падения обломков БПЛА возник пожар, проводится его локализация.
В ночь на 18 сентября украинские силы также атаковали Брянскую область, где были уничтожены десять беспилотников самолетного типа и Смоленскую область, где сбили семь БПЛА.