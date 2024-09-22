Десять человек пострадали в результате атаки ВСУ на белгородское село Черемошное

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Десять мирных жителей получили ранения в результате обстрела белгородского села Черемошное со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Среди пострадавших оказались глава администрации и 7 бойцов самообороны, отметил он.

"Бригады СМП доставляют шестерых пострадавших в городскую больницу № 2 города Белгорода, еще четверых – в областную клиническую больницу", – сообщил глава региона.

По его данным, медики оценивают состояние трех мужчин как тяжелое. Еще пятеро пострадавших получили ранения средней степени тяжести, а двое находятся в удовлетворительном состоянии.

В ночь на 22 сентября атаке ВСУ подверглись три населенных пункта Белгородской области. Однако в этих случаях никто не пострадал. Тем не менее, в результате обстрелов загорелись припаркованный легковой автомобиль и крыша частного дома, а также была повреждена кровля многоквартирного дома.