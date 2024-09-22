Три населенных пункта Белгородской области попали под удар ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Три населенных пункта Белгородской области подверглись атаке ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"ВСУ нанесли удар еще по трем населенным пунктам нашей области. По предварительной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших", – написал он.

Так, в селе Николаевка в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся припаркованный легковой автомобиль, возгорание оперативно потушили. В селе Ясные Зори из-за попадания боеприпаса загорелась крыша частного дома, возгорание также было оперативно потушено. В городе Шебекино из-за атаки FPV-дрона была повреждена крыша многоквартирного дома.

Ранее женщина стала жертвой украинской атаки по белгородскому селу Безлюдовка. После обстрела были обнаружены повреждения транспортного средства, окон, фасадов, кровли и надворных построек на территории еще 21 частного домовладения.

