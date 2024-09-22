Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число пострадавших после атаки ВСУ на село в Белгородской области увеличилось до 12 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших. По словам Гладкова, еще двое мужчин самостоятельно обратились в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, он рассказал, что из 12 раненых мирных жителей 7 – бойцы российской самообороны, которые целый день помогали вернуть свет в дома приграничных сел. Также среди пострадавших – глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков и еще четверо мирных жителей, двое из которых помогали налаживать сети.

Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ 22 сентября.

В ночь на 22 сентября атаке ВСУ подверглись три населенных пункта Белгородской области. Однако в этих случаях никто не пострадал.

Тем не менее, в результате обстрелов загорелись припаркованный легковой автомобиль и крыша частного дома, а также была повреждена кровля многоквартирного дома.