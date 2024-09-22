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22 сентября, 22:15

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел в Краснодарском крае

Новости регионов: пожар произошел в Краснодарском крае

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Сильный пожар произошел в Краснодарском крае. Около поселения Гулькевичи вспыхнули камыши. Площадь возгорания составила 490 квадратных метров. Местные жители наблюдали яркое пламя и черный дым. При этом рядом с пожаром находились жилые дома. Как сообщили в МЧС, спасателям удалось быстро ликвидировать огонь. Информации о пострадавших нет.

В Красноярском крае допросили владельца магазина, где покупала продукты отравившаяся семья. Об этом сообщили в Следственном комитете. Из магазина также изъяли все полуфабрикаты. Инцидент произошел в селе Красная Сопка. Женщина купила курицу и пельмени и накормила ими семью. Утром родители и четверо детей почувствовали себя плохо и обратились в больницу. Три ребенка погибли, врачи пытаются восстановить здоровье женщины, которая на 9-ом месяце беременности.

В Казани моторный катер врезался в пирс и перевернулся. Один человек погиб, четверо смогли спастись. Следственный комитет выясняет обстоятельства и причины происшествия. Погибший мужчина находился в лодке без спасательного жилета. Управляющий катером, по предварительной информации, был сильно пьян.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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