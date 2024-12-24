На Рублево-Архангельской линии метро завершена проходка тоннелей

Между будущими станциями Рублево-Архангельской линии метро – "Звенигородская" и "Бульвар Генерала Карбышева" – завершили проходку всех тоннелей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Правый тоннель, длиной более километра, построил щит "Виктория". Работы шли с мая в сложных условиях. Левый тоннель закончили еще в ноябре. Перегон между станциями "Народное ополчение" и "Звенигородская" завершили в 2022 году.

Впереди создание тоннелей до станций "Серебряный Бор" и "Шелепиха". Участок от "Шелепихи" до "Липовой рощи" планируют завершить к 2026 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.