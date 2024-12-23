Собянин выступит с ежегодным отчетом в Мосгордуме 25 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин выступит в Мосгордуме с отчетом о результатах деятельности правительства столицы. Мероприятие запланировано на 25 декабря, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя парламента города Алексея Шапошникова.

Планируется, что выступление мэра начнется в 13:00. При этом депутатские объединения смогут задать ему интересующие вопросы. В рамках мероприятия также запланировано заключительное слово и голосование.

В тот же день будут заслушаны отчеты об исполнении бюджета Москвы и бюджета МГФОМС за 2023 год.

Ранее Собянин принял участие в новогодней акции "Елка желаний". Мэр снял три открытки с дерева, установленного в Кремле.