23 декабря, 20:12Мэр Москвы
Собянин выступит с ежегодным отчетом в Мосгордуме 25 декабря
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин выступит в Мосгордуме с отчетом о результатах деятельности правительства столицы. Мероприятие запланировано на 25 декабря, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя парламента города Алексея Шапошникова.
Планируется, что выступление мэра начнется в 13:00. При этом депутатские объединения смогут задать ему интересующие вопросы. В рамках мероприятия также запланировано заключительное слово и голосование.
В тот же день будут заслушаны отчеты об исполнении бюджета Москвы и бюджета МГФОМС за 2023 год.
Ранее Собянин принял участие в новогодней акции "Елка желаний". Мэр снял три открытки с дерева, установленного в Кремле.
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