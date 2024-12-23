Сергей Собянин: Москва и Минск будут развивать сотрудничество в разных сферах

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и председатель минского Горисполкома Владимир Кухарев подписали совместное заявление – документ, определяющий основные задачи взаимодействия Москвы и Минска. Процедура подписания прошла в городской ратуше в ходе рабочего визита мэра Москвы в столицу Белоруссии.

"Города Минск и Москва – города-побратимы, города-герои, связанные общей многовековой историей. И, конечно, особенно в нынешнее время наши связи, наши отношения становятся все более тесными", – заметил Собянин.

Сейчас развитие российско-белорусских отношений происходит во всех отраслях и направлениях – от промышленности и торговли до туризма, здравоохранения и образования. Мэр российской столицы уверен, что подписанный документ даст еще больший импульс для работы в этих отраслях, позволив углубить экономические и социальные связи между Москвой и Минском.

"Спасибо за дружбу. Уверен, что она будет продолжаться вечно", – добавил он.

Кухарев заметил, что две столицы связаны очень давним и тесным сотрудничеством, что позволяет им реализовывать различные проекты. Так, руководители двух городов приняли решение о регулярном проведении Дней Москвы в Минске и Дней Минска в Москве, а также других совместных мероприятий.

"Мы видим дальнейшую перспективу и надеемся, что она будет продолжена. Все для этого сегодня есть, и очень много направлений деятельности, по которым мы могли бы вместе сотрудничать", – сказал Кухарев.

Сейчас из столицы РФ в Белоруссию поставляются различные товары: предметы энергетического машиностроения, строительные конструкции, пластмассовые изделия, косметика, бытовая химия, фармацевтика, медтехника, микроэлектроника, продукты для здорового питания, безалкогольные напитки и многое другое.

В это же время Минск является основным зарубежным поставщиком в столицу РФ белого сахара (99,7%), молочной продукции (94%), мяса и продуктов из мяса (69%). Белоруссия занимает второе место по поставкам пищевой соли, а всего за 9 месяцев текущего года объемы поставок продовольственных товаров в РФ выросли на 20%, составив почти 2 миллиарда долларов.

Кроме того, продукция из Белоруссии активно применяется в столичных торговых предприятиях, а фирмы из этой страны активно строили различные инфраструктурные объекты Москвы, включая Солнцевскую линию метро Москвы. За 9 месяцев 2024 года Москву посетили более 115 тысяч туристов из Белоруссии, что на 43% больше того же периода 2023 года.

Торговый оборот Москвы и Белоруссии за последние 2 года вырос почти на 30%, заявлял Собянин после встречи с президентом республики Александром Лукашенко. Так, поставки строительных материалов увеличились почти на 60%, также хорошая динамика в сфере электроники, машиностроения, медицины, указывал градоначальник.

