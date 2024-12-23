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23 декабря, 11:48

Мэр Москвы

Собянин возложил венок к монументу Победы в Минске

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в ходе рабочего визита в Белоруссию возложил венок к монументу Победы в Минске – памятнику воинам, погибшим в борьбе с фашизмом в годы ВОВ.

Вместе с мэром Москвы в церемонии возложения участвовал председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

Церемонию сопровождал музыкой оркестр почетного караула военной комендатуры ВС республики. После возложения венка Собянин поправил на нем ленту, а также почтил память погибших у Вечного огня. В конце мероприятия оркестр исполнил гимны России и Белоруссии.

Между тем в начале декабря Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь 83-й годовщины Битвы под Москвой. Он также минутой молчания почтил память погибших.

Церемония началась с выноса военнослужащими Преображенского полка трех венков из еловых ветвей. Позже их установили перед Вечным огнем. Завершилось мероприятие маршем батальона почетного караула под музыкальное сопровождение оркестра Преображенского полка.

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