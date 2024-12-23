Лукашенко анонсировал встречу с Путиным и визит в КНР

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Белорусский президент Александр Лукашенко через пару дней планирует встретиться с Владимиром Путиным, передает БелТА.

"Если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим", – сказал президент Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко анонсировал поездку в КНР, которая произойдет уже в ближайшее время. Он отметил, что 2025 год будет непростым. В это же время Минск планирует расширять "традиционные рынки". Для этого президент планирует посетить ОАЭ, Оман и другие страны.

"Это речь идет о диверсификации наших рынков. Как мы их называли, третье наше направление – дальняя дуга", – уточнил он.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что президент РФ планирует заграничные рабочие поездки в январе 2025 года. Но он не стал уточнять, куда именно поедет лидер России. В это же время избранный президент США Дональд Трамп указывал, что будет ждать встречи с Путиным.

