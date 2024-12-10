Лукашенко заявил о десятках ядерных боеголовок в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что в республике есть ядерное оружие, сообщает агентство БелТА.

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук", – подчеркнул глава государства в ходе рабочей поездки.

Белорусский лидер также указал, что его оппоненты, называющие подобные заявления шуткой, "даже не заметили" и "прозевали" момент, когда оружие появилось на территории страны.

Лукашенко также прокомментировал намерения разместить в государстве российский ракетный комплекс "Орешник". Данный тип вооружения не относится к ядерному оружию.

"Если ядерное оружие применить, это большая ответственность. По крайней мере, после Хиросимы, Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал. Мощнейшие крупные государства, не говоря о Белорусии", – заявил по этому поводу Лукашенко.

При этом политик напомнил, что он предупреждал "всех своих врагов, "друзей" и соперников" о том, что посягательство на линию границы республики является недопустимым.

Предполагается, что "Орешник" будет размещен на территории Белоруссии по мере наращивания его выпуска. Это может произойти во второй половине 2025 года, заявлял ранее Владимир Путин.

При этом затраты на этот процесс будут минимальными, подчеркнул российский президент. Переданные Минску ракетные установки будут находиться в составе российского комплекса, но определение их целей останется за белорусской стороной.

Таким образом Путин ответил Лукашенко на соответствующую просьбу, с которой тот обратился к нему в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченного к 25-летию Договора о его создании.

