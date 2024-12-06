Глава МИД Белоруссии заявил, что слова Лукашенко об "Орешнике" не являются шуткой

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Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что слова белорусского лидера Александра Лукашенко про готовность разместить в республике российскую ракетную систему "Орешник" не являются шуткой.

"Я не думаю, что это шутка. Вообще, все слова президента надо воспринимать очень серьезно", – цитирует Рыженкова РИА Новости.

"Орешник" планируют разместить на территории Белоруссии по мере наращивания ее выпуска. Это может произойти во второй половине 2025 года, заявил Владимир Путин.

При этом затраты на этот процесс будут минимальными, подчеркнул президент. Переданные Минску ракетные установки будут находиться в составе российского комплекса, но определение их целей останется за белорусской стороной.

В свою очередь, Лукашенко отметил, что его устраивает такой ответ российского лидера на просьбу о размещении "Орешника" на территории страны, с которой он обратился к Путину в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства, приуроченного к 25-летию Договора о его создании.

Ранее белорусский лидер уже заявлял, что в шутку предложил российскому президенту разместить в республике "Орешник". По его словам, демонстрация возможностей ракетной системы охладила тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны. Лукашенко добавил, что применение "Орешника" повлияло на тех, кто думал, что все обойдется.