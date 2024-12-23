Песков рассказал о планируемых поездках Путина за рубеж в январе 2025 года

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Владимир Путин планирует совершить рабочие поездки за границу в январе 2025 года, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В беседе с РИА Новости пресс-секретарь главы государства не стал уточнять, куда именно отправится президент. О деталях Песков пообещал сообщить дополнительно.

При этом предпосылок для организации встречи Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока нет, считает Песков. По его словам, реальных импульсов для этого не было.

Трамп, в свою очередь, признался, что ждет встречи с российским лидером.

