Новости часа: поставки стройматериалов между Москвой и Белоруссией выросли почти на 60%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поставки строительных материалов между Москвой и Белоруссией выросли почти на 60% за 2 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 400 московских компаний приняли участие в нацпроекте "Производительность труда", сообщила заммэра Мария Багреева.

По данным синоптиков, на Новый год температура в Москве будет выше нормы.