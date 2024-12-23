Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 16:45

Новости

Новости часа: поставки стройматериалов между Москвой и Белоруссией выросли почти на 60%

Новости часа: поставки стройматериалов между Москвой и Белоруссией выросли почти на 60%

Сергей Собянин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Новости часа: торговый оборот Москвы и Белоруссии за два года вырос почти на 30%

Товарооборот Москвы и Белоруссии по итогам года может достичь 7 млрд долларов

Новости часа: Собянин обсудил с Лукашенко развитие двустороннего сотрудничества

Собянин обсудил с Лукашенко развитие двустороннего сотрудничества

Сергей Собянин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Сергей Собянин возложил венок к монументу Победы в Минске

Собянин открыл флагманский центр ГКБ Пирогова с 11 многопрофильными операционными

Более 100 тыс специалистов обеспечивают теплом потребителей в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поставки строительных материалов между Москвой и Белоруссией выросли почти на 60% за 2 года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 400 московских компаний приняли участие в нацпроекте "Производительность труда", сообщила заммэра Мария Багреева.

По данным синоптиков, на Новый год температура в Москве будет выше нормы.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородобществопогодавидеоРоман КарловАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика