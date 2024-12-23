23 декабря, 16:45Новости
Новости часа: поставки стройматериалов между Москвой и Белоруссией выросли почти на 60%
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поставки строительных материалов между Москвой и Белоруссией выросли почти на 60% за 2 года. Об этом заявил Сергей Собянин.
Более 400 московских компаний приняли участие в нацпроекте "Производительность труда", сообщила заммэра Мария Багреева.
По данным синоптиков, на Новый год температура в Москве будет выше нормы.