Товарооборот Москвы и Белоруссии по итогам года может достичь 7 млрд долларов

Товарооборот Москвы и Белоруссии по итогам года может достичь 7 миллиардов долларов. Насколько успешно российская столица сотрудничает с соседней страной обсуждали в Минске Сергей Собянин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Мэр Москвы прибыл туда с рабочим визитом.

На встрече Лукашенко предложил задействовать предприятия республики в производстве автомобилей "Москвич". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.