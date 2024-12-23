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23 декабря, 15:15

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Товарооборот Москвы и Белоруссии по итогам года может достичь 7 млрд долларов

Товарооборот Москвы и Белоруссии по итогам года может достичь 7 млрд долларов

Новости часа: Собянин обсудил с Лукашенко развитие двустороннего сотрудничества

Собянин обсудил с Лукашенко развитие двустороннего сотрудничества

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Товарооборот Москвы и Белоруссии по итогам года может достичь 7 миллиардов долларов. Насколько успешно российская столица сотрудничает с соседней страной обсуждали в Минске Сергей Собянин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Мэр Москвы прибыл туда с рабочим визитом.

На встрече Лукашенко предложил задействовать предприятия республики в производстве автомобилей "Москвич". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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