Новости часа: Москва и Минск усилят экономические и социальные связи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко дадут толчок отношениям между Москвой и Минском. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пять храмов строят и реставрируют на северо-востоке Москвы, сообщил депутат Госдумы Владимир Ресин.

Рождественский забег Дедов Морозов пройдет в рамках проекта "Зима в Москве", заявили в департаменте спорта.