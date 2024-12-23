23 декабря, 18:30Новости
Новости часа: Москва и Минск усилят экономические и социальные связи
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко дадут толчок отношениям между Москвой и Минском. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Пять храмов строят и реставрируют на северо-востоке Москвы, сообщил депутат Госдумы Владимир Ресин.
Рождественский забег Дедов Морозов пройдет в рамках проекта "Зима в Москве", заявили в департаменте спорта.