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21 декабря, 17:30

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В районе Марьино завершают строительство храма в память о военных корреспондентах

В районе Марьино завершают строительство храма в память о военных корреспондентах

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В парке имени Артема Боровика на юго-востоке Москвы строится храм памяти погибших воинов Великой Отечественной войны и военных корреспондентов в разных горячих точках. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, куратор городской программы по строительству православных храмов Владимир Ресин.

На сегодняшний день здание храма в районе Марьино практически готово. В него войдет церковь в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона, а также парк имени Артема Боровика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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