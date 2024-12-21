В районе Марьино завершают строительство храма в память о военных корреспондентах

В парке имени Артема Боровика на юго-востоке Москвы строится храм памяти погибших воинов Великой Отечественной войны и военных корреспондентов в разных горячих точках. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, куратор городской программы по строительству православных храмов Владимир Ресин.

На сегодняшний день здание храма в районе Марьино практически готово. В него войдет церковь в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона, а также парк имени Артема Боровика.

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