QR-коды с временем прибытия транспорта разместили на 9,5 тыс остановок в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

QR-коды с актуальным временем прибытия транспорта появились на 9,5 тысячи остановочных павильонов в столице, рассказал заммэра Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба Дептранса Москвы.

"Если отсканировать код, можно увидеть, как передвигается наземный городской транспорт. <...> С помощью QR-кодов на остановках пассажиры всегда могут узнать точное время прибытия наземного транспорта. За 2024 год этой возможностью воспользовались более 9 миллионов раз", – уточнил он.

На QR-код нужно направить камеру, а затем перейти по ссылке. Информация о транспорте отображается в приложении "Московский транспорт" и без него. Город продолжит развивать цифровые сервисы для транспортной системы, резюмировал Ликсутов.

За прошлый год в Москве появились новые маршруты, остановки и электробусы. Во всех округах столицы скорректировали 140 маршрутов. Благодаря этому транспорт стал ходить чаще и по более востребованным трассам. Кроме того, в городе запустили 13 новых магистральных маршрутов, которые проходят по главным улицам и связывают разные районы и округа.

