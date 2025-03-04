Движение на внешней стороне 107-го километра МКАД восстановлено

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Движение на внешней стороне 107-го километра МКАД было восстановлено после ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Авария произошла поздно вечером 3 марта. Согласно сообщениям очевидцев, в районе съезда № 0 столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля.

На месте происшествия работали экстренные службы города, движение было перекрыто.

До этого грузовые автомобили столкнулись и загорелись на трассе М-7 "Волга" под Казанью. Участниками аварии стали четыре фуры, три загорелись. В результате жертв не было, два водителя получили легкие травмы.

