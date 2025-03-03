Движение перекрыто на внешней стороне 107-го километра МКАД после ДТП

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Движение было перекрыто на внешней стороне 107-го километра МКАД в районе съезда № 0 из-за произошедшего там ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве отметили, что на данный момент информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются. Водителей призывают выбирать пути объезда.

Ранее три автомобиля столкнулись на МКАД в районе съезда № 69. Один из них загорелся, при этом передняя часть машины выгорела практически полностью.

До этого один человек погиб при столкновении четырех машин на Севастопольском проспекте в Москве. ДТП произошло с участием автомобиля такси.