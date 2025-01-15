В детском саду Анадыря дети получили ожоги глаз из-за кварцевых ламп

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Чукотского автономного округа"

В детском саду Анадыря 10 детей получили получили ожоги глаз из-за кварцевых ламп, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на прокуратуру Чукотского автономного округа.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в местном детском саду "Сказка" после того, как работники учреждения включили кварцевые лампы в игровой комнате.

"Анадырская межрайонная прокуратура по поручению прокурора округа проводит проверку по данному факту. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей, даст оценку действиям работников детского сада", – говорится в сообщении.

Ранее из детского сада в Красноярске сбежал пятилетний ребенок, которого после нашли в двух километрах от учреждения. Он ушел во время прогулки, когда воспитательница отвлеклась. Тогда ребенок добежал до калитки, позвонил в домофон и вышел.

Охранник, который открыл дверь, подумал, что из учреждения выходят родители. Почти час мальчик один гулял по улицам города. Позже его заметила женщина и передала сотрудникам полиции.

