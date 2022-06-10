ЦБ будет использовать в регулировании рейтинги всех российских агентств

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Банк России принял решение учитывать в регулировании кредитные рейтинги всех четырех российских рейтинговых агентств. Об этом сообщает РИА Новости.

"Банк России будет учитывать кредитные рейтинги, присваиваемые ООО НКР (банкам и нефинансовым компаниям) и ООО НРА (банкам), для регулирования деятельности центрального контрагента, центрального депозитария и операторов финансовых платформ", – указали в ЦБ.

Ранее Центробанк применял в регулировании кредитные рейтинги АКРА и "Эксперт РА", которые присваивали организациям почти всех секторов экономики.

По информации Банка России, применение всех доступных рейтингов российских агентств позволит расширить возможности поднадзорных регулятору организаций по инвестированию средств.

Ранее в пятницу, 10 июня, Банк России на очередном заседании снизил ключевую ставку до 9,5% годовых с прежних 11%.