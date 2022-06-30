ГД приняла закон об ответных мерах на дискриминацию российских СМИ за рубежом

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, предусматривающий возможность принятия компетентными органами РФ ответных мер на дискредитацию российских СМИ за рубежом.
Так, документ наделяет генпрокурора РФ и его заместителей правом запрещать на территории России деятельности иностранных изданий и телеканалов, если государства, в которых они зарегистрированы, предприняли враждебные по отношению к СМИ из РФ действия.
Кроме того, теперь Генпрокуратура может приостанавливать на срок до трех месяцев лицензии средств массой информации за распространение противоправной и недостоверной информации, а также за дискредитацию ВС РФ, проявление неуважения к государству, обществу или Конституции страны.
При повторном нарушении срок ограничения деятельности может достигать шести месяцев. Однако предусмотрена возможность возобновления работы при условии своевременного удаления редакцией запрещенной информации.
О разработке соответствующего законопроекта стало известно в апреле этого года. Тогда председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев объяснял, что в странах Прибалтики развернули кампанию по запугиванию и преследованию российских журналистов, а в Германии не допустили вещание телеканала RT на немецком языке, несмотря на соблюдение всех требований законодательства.
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