Росфинмониторинг выступил за регулирование игровых валют

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В последние годы в индустрии видеоигр, особенно на рынке многопользовательских онлайн-игр, наблюдается всплеск преступной активности из-за ее нерегулируемого статуса местными и международными организациями, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росфинмониторинг.
Отмечается, что легкость перевода внутриигровой валюты и высокая загруженность платформ позволяют преступным транзакциям теряться в операциях.
В Росфинмониторинге рассказали, что внутриигровые валюты делятся на два самых распространенных типа – конвертируемые и неконвертируемые. Первый из них предполагает, что пользователи могут обменять реальные фиатные деньги на игровую валюту, а потом обратно.
Курс меняется, а значит, оборот конвертируемых игровых валют нужно регулировать. В ведомстве назвали онлайн-игры, в которых используются конвертируемые валюты. Это Second Life, Entropia Universe, Roblox.
Неконвертируемые внутриигровые валюты предполагают, что игроки могут обменивать реальные фиатные деньги на игровую валюту без возможности обратного обмена. Неконвертируемую валюту можно использовать только в игре для покупки внутриигровых предметов. Этот тип валюты обеспечивают значительную часть доходов мировой игровой индустрии и является наиболее распространенным типом внутриигровых средств.
Ранее компания Group-IB обнаружила новые мошеннические схемы при оплате в PlayStation Store и Brawl Stars. Злоумышленники на фишинговом сайте PlayStation Store предлагали пользователям купить подарочные карты-ваучеры для пополнения счета в магазине на сумму от 2,5 до 6 тысяч рублей.
После перехода потенциальных жертв по фиктивной ссылке для оплаты мошенники получали данные банковских карт и снимали с них средства. По словам специалистов, хакерами также используется фиктивная реклама в качестве приманки пользователей на сайты, где якобы есть возможность бесплатно сгенерировать бонусы для игр или онлайн-сервисов.
Популярной мошеннической схемой также стала видеоигра Brawl Stars, в которой предлагалось приобрести со скидкой или получить бесплатно кристаллы. Злоумышленники просили игрока ввести свои личные данные, выбрать операционную систему и бонусы для зачисления. Уточняется, что мошеннический сайт имитировал подключение к службам сервиса или игры, проверку данных и генерацию бонусов, после чего пользователю было необходимо перейти по ссылке на сайт-партнера.
В интернете предлагают за деньги получить доступ к заблокированным в РФ сервисам
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