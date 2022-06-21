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19:46

"Яндекс.Дзен" прорабатывает варианты вывода средств для иностранцев

технологиифинансы

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Евгений Разумный

"Яндекс.Дзен" работает над возможностью вывода средств для иностранных авторов через различные платежные системы. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Яндекса" сообщает ТАСС.

"Дзен" прорабатывает возможность вывода средств для иностранных граждан через различные платежные системы, в том числе Qiwi. Мы делаем все возможное, чтобы вернуться к авторам с хорошими новостями как можно скорее", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что проблемы с выводом средств у зарубежных пользователей наблюдаются с середины мая.

Официальный представитель "Дзена" в сообществе сервиса в соцсети "ВКонтакте" добавил, что в настоящий момент площадка также прорабатывает альтернативные варианты вывода средств для граждан Украины.

При этом некоторые пользователи "Дзена" в комментариях сообщества отмечают, что вывод средств доступен через платежную систему "Юmoney". Однако в пресс-службе компании эти данные комментировать не стали.

В конце апреля стало известно, что компания VK подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена". Для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу. Подробные условия сделки в VK пообещали раскрыть позднее.

В свою очередь, в пресс-службе "Яндекса" сообщили, что компания не планирует продавать сервисы "Яндекс.Поиск", "Яндекс.Почта" и портал "КиноПоиск".

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