"Яндекс.Дзен" прорабатывает варианты вывода средств для иностранцев

19:46
Фото: ТАСС/"Ведомости"/Евгений Разумный
"Яндекс.Дзен" работает над возможностью вывода средств для иностранных авторов через различные платежные системы. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Яндекса" сообщает ТАСС.
"Дзен" прорабатывает возможность вывода средств для иностранных граждан через различные платежные системы, в том числе Qiwi. Мы делаем все возможное, чтобы вернуться к авторам с хорошими новостями как можно скорее", – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что проблемы с выводом средств у зарубежных пользователей наблюдаются с середины мая.
Официальный представитель "Дзена" в сообществе сервиса в соцсети "ВКонтакте" добавил, что в настоящий момент площадка также прорабатывает альтернативные варианты вывода средств для граждан Украины.
При этом некоторые пользователи "Дзена" в комментариях сообщества отмечают, что вывод средств доступен через платежную систему "Юmoney". Однако в пресс-службе компании эти данные комментировать не стали.
В конце апреля стало известно, что компания VK подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена". Для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу. Подробные условия сделки в VK пообещали раскрыть позднее.
В свою очередь, в пресс-службе "Яндекса" сообщили, что компания не планирует продавать сервисы "Яндекс.Поиск", "Яндекс.Почта" и портал "КиноПоиск".
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