В "Яндексе" опровергли планы по продаже поисковика и "КиноПоиска"

20:03
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
"Яндекс" не планирует продавать сервисы "Яндекс.Поиск", "Яндекс.Почта" и портал "КиноПоиск", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
В пресс-службе подчеркнули, что компания занимается только сделкой по продаже сервисов "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен".
Ранее появились данные о том, что "Яндекс" якобы планирует продать поисковую систему, почтовый сервис и портал "КиноПоиск", среди потенциальных покупателей назывались Сбер и "Ростех".
Ранее сообщалось, что в "Яндексе" не обсуждают возможность переноса своей штаб-квартиры из Москвы или перевода штата за пределы РФ.
В конце апреля стало известно, что компания VK подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена". Для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу. Подробные условия сделки в VK пообещали раскрыть позднее.
VK подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: