В "Яндексе" опровергли планы по продаже поисковика и "КиноПоиска"

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"Яндекс" не планирует продавать сервисы "Яндекс.Поиск", "Яндекс.Почта" и портал "КиноПоиск", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе подчеркнули, что компания занимается только сделкой по продаже сервисов "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен".

Ранее появились данные о том, что "Яндекс" якобы планирует продать поисковую систему, почтовый сервис и портал "КиноПоиск", среди потенциальных покупателей назывались Сбер и "Ростех".

Ранее сообщалось, что в "Яндексе" не обсуждают возможность переноса своей штаб-квартиры из Москвы или перевода штата за пределы РФ.

В конце апреля стало известно, что компания VK подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена". Для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу. Подробные условия сделки в VK пообещали раскрыть позднее.

