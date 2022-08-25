Экономисты рассказали, когда западные компании могут вернуться в Россию

Магазины IKEA могут вновь заработать в России в течение двух лет: продавать свой бизнес шведская компания не хочет. В целом зарубежные бренды на фоне антироссийских санкций придумывают варианты, как сохранить свое присутствие на российском рынке. Вернутся ли те, кто уже ушел, и долго ли этого придется ждать – в материале Москвы 24.



Дверью не хлопнули

Расставаться со своим бизнесом в России IKEA не собирается. Склады и магазины в ближайшее время не откроют свои двери, при этом компания сохранит в РФ часть работников, рассказал знакомый с ситуацией источник.





источник, знакомый с ситуацией IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины – так называемые синие коробки – до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду.

"При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег", – рассказал источник.

В то же время IKEA продает свои российские заводы из-за того, что на компанию давят из Швеции. Сделки при этом составляются таким образом, что в будущем на этих предприятиях ретейлер сможет производить мебель и другие товары по приемлемой цене. Оставшимся сотрудникам помогут трудоустроиться или оставят на минимальной зарплате с перспективой вернуться в штат после возобновления работы компании в России.

Не покинула IKEA и Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), отметил в беседе с РИА Новости ее президент Игорь Караваев. "В АКОРТ входит Ingka Group – холдинговая компания IKEA, на данный момент она остается членом ассоциации и не уведомляла о своих планах выйти из нее. В нашей работе с этой компанией ничего не изменилось, работаем как обычно", – подчеркнул он.

Площадки IKEA в России не работают с начала марта из-за ситуации на Украине. В середине июня компания объявила о планах продать четыре российские фабрики в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. В последствии бренд устроил онлайн-распродажу своей продукции, которая завершилась 15 августа. На следующий день была ликвидирована компания "Икеа дом", которая занималась управлением магазинов в РФ.

Любимые бренды не потеряем?

На сегодняшний день первая волна уходов зарубежных компаний схлынула, заявил Москве 24 ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. Те кто остался, вынуждены задумываться, стоит ли вести дела в нашей стране и дальше. При этом попытку IKEA законсервировать бизнес в России эксперт считает знаковым сигналом.

"Многие компании задумываются, не стоит ли выждать, а потом посмотреть, как работать дальше. Тем более у IKEA в России серьезный налаженный бизнес, они были одними из лидеров рынка. Потеря этих позиций вызвала бы у них затруднения", – сказал он.

Уход западного бизнеса из нашей страны в основном связан с политическими, а не экономическими причинами, убежден специалист. Только европейские компании после прекращения работы в России потеряли, по некоторым оценкам, как минимум 20 миллиардов евро, указал он, добавив, что консервация в этом смысле может обойтись им дешевле.

На вероятность возвращения ушедших брендов Масленников в целом смотрит оптимистично. В то же время эксперт не исключает, что пауза в их работе может затянуться на годы.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист В бизнесе один из главных принципов – никогда не говори никогда. Те компании, которые могут себе позволить взять паузу и не захлопывать дверь, будут держать ее по максимуму, пока не уйдет геополитическая неопределенность. Отдавать наш рынок тем же китайским компаниям слишком жирно для их конкурентов.

Удобных мест для таких магазинов, как IKEA, в городах не так много, поэтому владельцам хочется их сохранить для возможного возобновления работы в будущем. Об этом в беседе с Москвой 24 сказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Кроме того, компания стремится сохранить вложенные в российский бизнес деньги.

"Такие бренды, как правило, нацелены на свой отработанный стандарт, они контролируют качество от производителя до прилавка. Этот процесс формируется годами. А доверие клиентов – десятилетиями. Поэтому все обнулить и затем начать заново – достаточно дорогостоящая задача, которая не решается исключительно деньгами", – отметил он.

В основном Россию довольно легко покидают компании, чья доля на нашем рынке была несущественной. Болезненно уходят бренды, чей бизнес в нашей стране стал одним из ключевых, считает Ордов. "Они должны хорошо выглядеть на Западе и сохранить там свои имиджевые положительные характеристики, но в то же время сберечь коммерческие интересы в России. Расставаться с таким лакомым кусочком бизнеса им не хочется", – пояснил эксперт.

Из-за неопределенности в экономике предугадать, вернутся ли ушедшие зарубежные бренды в Россию, пока не представляется возможным. Здесь все зависит от санкционной политики в отношении РФ и обстановки в мире.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Здесь нет такого, что они и через 10 лет вернутся. Если неопределенность и отсутствие четких сигналов в нашей заинтересованности во внешних инвестициях продлится еще год, то абсолютно точно компании окончательно примут решение закрыть все свои проекты в России, зафиксировать убытки и сконцентрироваться на других странах.

"Здесь пока точка невозврата еще не пройдена. Но для каждой компании она точно существует – после которой экономически и финансово нецелесообразно оглядываться на приоткрытую дверь в России", – сказал специалист.

При этом Ордов убежден, что отечественным компаниям необходимо выращивать собственные бренды и приходить на место ушедшего из нашей страны бизнеса. Это может стать точкой роста для экономики страны, заключил экономист.