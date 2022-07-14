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Общество

09:34

Минпромторг возобновляет программы льготного автокредитования и лизинга

обществоавто

Фото: depositphotos/Stocksolutions

Минпромторг РФ с 14 июля возобновляет программы льготного автокредитования и лизинга, сообщает РИА Новости.

С этого дня льготные автокредиты можно получить на все модели Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до двух миллионов рублей, а также на электромобили Evolute, произведенные на заводе Моторинвест в Липецке. На последние действует повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведущие российские банки и лизинговые организации уже подтвердили, что готовы запустить программы льготного автокредитования и льготного лизинга с общим бюджетом 20,7 миллиарда рублей.

Ранее Мантуров сообщил, что некоторые иностранные автопроизводители уже подтвердили намерения возобновить работу заводов в России. По его словам, Минпромторг находится в диалоге со всеми основными брендами.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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