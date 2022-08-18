Риелтор перечислил минусы ипотеки от застройщика

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Низкая процентная ставка по ипотеке от застройщика почти всегда закладывается в стоимость квартир. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Ранее эксперты агентства "Национальные кредитные рейтинги" спрогнозировали падение рынка ипотечного кредитования по сравнению с предыдущими годами. По оценкам специалистов, в 2022 году сумма выданных кредитов на недвижимость составит 4,5–5 триллионов рублей, сообщает РБК (в 2021 году эта сумма составила 5,5 триллиона).



Константин Апрелев вице-президент Российской гильдии риелторов Где-то 90% застройщиков закладывают низкую ставку в стоимость недвижимости. Они ее завышают, и именно по этой причине понижается ипотечная ставка.

"Кроме того, эти программы, как правило, не рассчитаны на 30 лет. Они гораздо более краткосрочны. Погасить ипотеку за 8–10 лет или за 30 – это две большие разницы с точки зрения ежемесячного платежа", – обратил внимание он.

Также ипотека от застройщика во многих случаях отличается очень большой суммой первого платежа. В приоритете это может быть интересно только людям с высокой платежеспособностью или большими накоплениями, добавил специалист.

Говоря о тенденциях рынка, он отметил, что брать ипотеку, если жилплощадь рассматривается как инвестиция, сейчас не стоит. В ближайшем будущем для этого могут появиться более привлекательные условия.



Константин Апрелев вице-президент Российской гильдии риелторов Большая часть аналитиков говорят о том, что цены на недвижимость в ближайший год точно будут снижаться небольшими темпами. Сейчас инвестиционная привлекательность не на самом высоком уровне, поэтому, безусловно, есть смысл подождать.

Если же недвижимость рассматривается как жилье, оформление ипотеки можно не откладывать. "Да, наверное, недвижимость через год станет на 10% дешевле. Но пока непонятно, будет ли ипотека выдаваться по той же ставке или она еще понизится. На сегодняшний момент есть очень много льготных программ. Может, имеет смысл внимательно посмотреть, подпадаете ли вы под них, и воспользоваться ими", – пояснил эксперт.

Он отметил, что сейчас застройщики серьезно нуждаются в деньгах для развития проектов. В этой ситуации они могут и скорректировать цену на недвижимость, если покупатель приходит в офис компании с конкретной суммой или согласованным ипотечным кредитом.

Найти выгодное предложение можно с помощью специальных агрегаторов, советует он. Кроме того, многие риелторы в настоящее время являются и ипотечными брокерами: они не только подбирают объект, но и находят лучшие условия по кредиту.

Ранее в столичном управлении Росреестра сообщили, что в июле в Москве было зарегистрировано 8 083 ипотечные сделки. По сравнению с июнем этот показатель вырос более чем на 18%. В то же время он на 31% меньше, чем в июле 2021 года, отметили в ведомстве.

