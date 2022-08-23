Эксперт оценил влияние снижения ставки по ипотеке до 7% на рынок недвижимости РФ

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Фото: depositphotos/depostock
Ипотечная ставка в будущем может снизиться до 7% годовых, однако этот показатель мало повлияет на рынок недвижимости. Такое мнение высказал эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин в эфире радио КП.
По его словам, снижение ставки не увеличит спрос на покупку квартир. Он пояснил, что в этом вопросе дело не в ставке, а в психологических ожиданиях у населения, которое боится за свое будущее.
"Если государство покажет стабильную ситуацию хотя бы как сейчас, то тогда цены перестанут снижаться и рынок пойдет потихонечку на разворот. Если же будут перепады или новые сверхмощные санкции, то мы будем продолжать снижаться", – сказал Саяпин.
Ранее РБК сообщил, что крупные российские банки начали предоставлять клиентам отсрочку на первый взнос по ипотечному кредиту. Данные условия распространяются на клиентов, которые могут приобрести новое жилье, но только после того, как они продадут имеющееся.
Некоторые представители банков рассказали, что теперь они выдают ипотечный кредит на квартиры в новостройках в рассрочку до двух лет.
"Деньги 24": спрос на жилье
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