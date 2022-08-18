Застройщики удвоили число скидок и бонусов на первичном рынке

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Российские строительные компании увеличили количество скидок, бонусов и рассрочек на рынке новостроек. Таких предложений стало вдвое больше, чем летом прошлого года, сообщает News.ru.

По словам замглавы ипотечного департамента риелторской компании "Этажи" Татьяны Решетниковой, количество спецпредложений для граждан на первичном рынке недвижимости достигло рекордных значений.

"Сейчас на рынке новостроек рекордное количество скидок, подарков, бонусов, рассрочек и субсидированных ипотечных ставок. Если в прошлом году это были редкие акции, поскольку спрос и без того был высоким, то этим летом по сравнению с прошлым количество спецпредложений выросло вдвое", – сказала она.

Решетникова пояснила, что девелоперы тестируют новые варианты предложений, начиная от рассрочки до сдачи дома и ипотеки под 0,01% и заканчивая отменой первоначального взноса и подарками в виде кладовой или паркинга.

Руководитель департамента аналитики и планирования продаж компании ФСК Ксения Цаплина, в свою очередь, пояснила, что такая политика застройщиков вызвана сильным падением спроса на жилье. Она отметила, что льготная и субсидированная ипотеки уже позволили повысить спрос на новостройки в столичном регионе после весеннего падения.

"Также традиционно в период отпусков мы предлагаем клиентам дополнительные выгодные программы: рассрочка, скидки. В августе–сентябре мы ожидаем возвращения к докризисным показателям", – заявила Цаплина.

Тем не менее, как отметил эксперт CMS Institute Николай Переславский, рост доходов застройщиков не соответствует темпу роста цен на жилую недвижимость.

"Да, темпы роста цен снижаются уже 2–3 месяца, но это все равно не способствует росту продаж", – сказал он.

Таким образом, девелоперы вынуждены максимально снижать стоимость квартир и работать на минимальные доходы, пояснил Переславский.

Ранее сообщалось, что в России отмечается снижение цен на жилье в новостройках и на вторичном рынке, такую динамику связывают со снижением доходов россиян из-за высокой инфляции.

По словам руководителя центра новостроек компании "Этажи" Сергея Зайцева, рост цен на рынке отмечался еще в июне, поскольку многие застройщики закладывали в них комиссии за субсидирование ипотечных ставок.