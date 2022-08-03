В ТиНАО подорожали квартиры-студии

11:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Во втором квартале 2022 года в ТиНАО зафиксировали рост цен на квартиры-студии. За год динамика достигла 20%, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на аналитиков компании "Метриум".
Средняя стоимость квартиры подобного типа в ТиНАО достигла 7,2 миллиона рублей. Эксперты уточнили, что квартиры-студии – один из дорогих видов жилья в округе.
Стоимость квадратного метра при покупке студии в среднем составит более 300 тысяч рублей. В новостройках квадратный метр оценили в 223 тысячи рублей.
По данным аналитиков, к концу второго квартала стоимость однокомнатных квартир выросла на 17%, двухкомнатных – на 15%.
"Доля студий в структуре предложения новостроек заметно растет. Застройщики делают долгосрочные ставки на такие квартиры в условиях кризиса, снижения доходов населения и повышении себестоимости строительства", – прокомментировали в компании.
Ранее эксперты сообщили о росте объема предложений по аренде квартир в Москве. Объем предложений на рынке аренды квартир в столице увеличился до 46 тысяч объектов в июле с 22 тысяч – в январе.
По данным эксперта "Циан.Аналитики" Елены Лапшиной, цены на аренду однокомнатной квартиры в июле снизились на 12% по сравнению с началом года, аренда двухкомнатного жилья стала дешевле на 20%.
До этого стало известно, что в России начали снижаться цены на жилье. По словам руководителя центра новостроек компании "Этажи" Сергея Зайцева, рост цен на рынке отмечался еще в июне, поскольку многие застройщики закладывали в них комиссии за субсидирование ипотечных ставок.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: