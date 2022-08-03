В ТиНАО подорожали квартиры-студии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Во втором квартале 2022 года в ТиНАО зафиксировали рост цен на квартиры-студии. За год динамика достигла 20%, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на аналитиков компании "Метриум".

Средняя стоимость квартиры подобного типа в ТиНАО достигла 7,2 миллиона рублей. Эксперты уточнили, что квартиры-студии – один из дорогих видов жилья в округе.

Стоимость квадратного метра при покупке студии в среднем составит более 300 тысяч рублей. В новостройках квадратный метр оценили в 223 тысячи рублей.

По данным аналитиков, к концу второго квартала стоимость однокомнатных квартир выросла на 17%, двухкомнатных – на 15%.

"Доля студий в структуре предложения новостроек заметно растет. Застройщики делают долгосрочные ставки на такие квартиры в условиях кризиса, снижения доходов населения и повышении себестоимости строительства", – прокомментировали в компании.

Ранее эксперты сообщили о росте объема предложений по аренде квартир в Москве. Объем предложений на рынке аренды квартир в столице увеличился до 46 тысяч объектов в июле с 22 тысяч – в январе.

По данным эксперта "Циан.Аналитики" Елены Лапшиной, цены на аренду однокомнатной квартиры в июле снизились на 12% по сравнению с началом года, аренда двухкомнатного жилья стала дешевле на 20%.

До этого стало известно, что в России начали снижаться цены на жилье. По словам руководителя центра новостроек компании "Этажи" Сергея Зайцева, рост цен на рынке отмечался еще в июне, поскольку многие застройщики закладывали в них комиссии за субсидирование ипотечных ставок.