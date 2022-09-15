В Госдуме подготовят закон для защиты дольщиков коммерческой недвижимости

14:42
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал, что в Госдуме занялись проблемой неравенства в правах между дольщиками жилой и коммерческой недвижимости. Об этом сообщает "Радио 1".
"Ко мне поступает много обращений от предпринимателей и рядовых граждан, которые выкупают коммерческие площади в домах. (…) Я согласен с тем, что надо предложить законодательное решение вопроса с дольщиками коммерческих площадей", – заявил парламентарий.
По словам Колунова, он не уверен, что решение должно быть финансовым. Однако депутат выразил уверенность в выборе иного варианта для изменения ситуации.
В настоящий момент обычные дольщики при банкротстве застройщика получают или жилье, или денежную компенсацию. Дольщики коммерческой недвижимости, в свою очередь, рассматриваются как кредиторы.
В этом случае компенсация выплачивается в порядке строгой очередности, и дольщики могут не получить фактически ничего – в связи с тем, что до них производится уплата налогов и выплата долгов по заработной плате сотрудникам застройщика.
В июне стало известно, что дольщики из РФ получат возможность выплаты компенсации онлайн. Разработку для этих целей представил Фонд развития территорий. Платформа призвана упростить процедуру получения выплаты средств.
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