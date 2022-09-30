Экономист дал прогноз по курсам валют на следующую неделю

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников дал прогноз по курсам доллара и евро на следующую неделю. Об этом сообщает RT.

По его словам, до следующей среды, 5 октября, рубль будет примерно в таком же положении, как сегодня, потому что в среду завершается налоговый период. А дальше, по его словам, высока вероятность того, что рубль будет слабеть до конца недели.

Масленников отметил, что прогнозный коридор, где будет находиться рубль, – 57–60 рублей за доллар.

"Что касается евро, то здесь в основном определяется отношением валютной пары доллар и евро. Поскольку сейчас экономическая ситуация в Европе достаточно тревожная, энергокризис перерастает в экономический, поэтому евро слабеет к доллару. Курсовой интервал колебаний евро – 54–58 рублей", – пояснил эксперт.

Ранее экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании "ОС-Центр" Петр Заборцев выразил мнение, что в ближайшие недели произойдет усиление и ускорение курса враждебных правительств на исключение РФ из международной торговли, что может вызвать кратковременное снижение курса российской валюты.

По его словам, одной из причин такой ситуации на рынке валют являются "абсолютно правильные" политические шаги РФ относительно республик Донбасса и освобожденных территорий.



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