Эксперт рассказал о факторах, влияющих на курс рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Общее состояние национальной экономики оказывает значительное влияние на курс любой валюты, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
"Если российская экономика достаточно устойчива, то рубль и его курс тоже достаточно устойчивы, укрепился и стоит на стационарной точке, в отличие от тех валют, с которыми мы рубль сравниваем. С долларом он просел, потому что в экономике США есть определенные проблемы, признаки кризиса", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".
Эксперт отметил прочность и устойчивость экономики Соединенных Штатов в отличие от европейской, которая в настоящее время "раздавлена и расплющена". По словам эксперта, надежд на восстановление экономики Европы в ближайшее время нет.
Ранее стало известно, что для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных – банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов. Решение было принято Центробанком в целях более точного отражения ситуации на рынках.
"Деньги 24": курс рубля и его укрепление
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