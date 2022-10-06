"Похищенная" в Москве сотрудница ОАК скрывалась от кредиторов – СМИ

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В Сети 6 октября распространилась информация о том, что сотрудницу "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Веру Майорову якобы похитили. Однако выяснилось, что женщина скрывалась от кредиторов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

До этого в телеграм-канале Baza сообщили о похищении 67-летней сотрудницы ОАК, которая является замначальника одного из отделов. Отмечалось, что сыну женщины позвонили и рассказали, что Майорова заняла деньги и не отдала их, за что и была похищена.

"На самом деле Майорова перед исчезновением оформила много кредитов, а после попыталась скрыться", – рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова подтвердила, что Майорову нашли. Правоохранители убедились, что в отношении нее действий, угрожающих жизни и здоровью, не совершалось.

Ранее юрист Елена Кудерко рассказала, что делать, если долг ошибочно передали коллекторам. Так, если фактически долг отсутствует или выплачен, необходимо сразу обратиться к коллекторам с ответом на данное уведомление.

В сообщении важно указать, по какой причине долга нет, и приложить подтверждающие документы, например квитанции об оплате или о предоставлении кредитных каникул.

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