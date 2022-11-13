АНО "Россия – страна возможностей" сможет выдвигать обращение по приеме в гражданство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Согласно поступившей в Госдуму президентской поправке к законопроекту о гражданстве, обращение о приеме в российское гражданство сможет выдвигать автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей". Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, российский лидер принимает решение о приеме в гражданстве на основании обращения руководителей федерального органа исполнительной власти или высшего должностного лица субъекта РФ, а также АНО "Россия – страна возможностей".

Законопроект предусматривает уменьшение количества требований к более чем 20 категориям лиц при приеме их в гражданство. Кроме того,документом предлагается расширить полномочия президента по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное получение гражданства РФ.

Ранее сообщалось, что в Госдуму поступила президентская поправка о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил России. Поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье принятого в апреле в первом чтении законопроекта.



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