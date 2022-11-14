Юристы оценили предложенную Путиным поправку по лишению гражданства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инициатива Владимира Путина лишать приобретенного гражданства РФ за дискредитацию вооруженных сил расширяет список оснований для лишения российского паспорта, уже предусмотренных законом, сообщает РБК со ссылкой на кандидата юридических наук, старшего преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Игоря Семеновского.

Он напомнил, что на сегодняшний день по закону человек может быть лишен гражданства России в случае предоставления поддельных документов или не соответствующих действительности данных. Лишить паспорта РФ также могут за отказ от принесения присяги.

Эксперт также пояснил, что суд может лишить российского гражданства и в случае осуществления теракта или ведения экстремистской деятельности, так как данные преступления приравниваются к предоставлению неверной информации в отношении обязательства соблюдать законы государства.

В свою очередь, старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Константин Добрынин заявил, что предложенное главой государства изменение не дает "конституционной и правовой определенности".

"Конституционной и правовой определенности, на что вроде бы направлена поправка, от нее не прибавляется, а скорее наоборот", – заключил правозащитник.

В проект закона глава РФ предлагал внести поправку о прекращении приобретенного гражданства за совершение действий, создающих угрозу безопасности страны.

В документе уточнялось, что подобное решение может быть принято независимо от времени совершения угрожающих действий. Указывалось, что факт таких нарушений будет фиксировать Федеральная служба безопасности.

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