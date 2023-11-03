Собянин заявил об увеличении численности редких животных в Москве

В Москву возвращаются животные и птицы, которые несколько лет считались исчезнувшими. Дело в том, что на природных территориях столицы есть места для выведения потомства и кормовая база. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Всего с начала 2023 года специалисты зафиксировали в московских парках и лесах почти 250 видов животных, причем 116 из них внесены в Красную книгу Москвы, и два – в Красную книгу России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.