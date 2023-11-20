Станцию "Тютчевская" украсят панели со строками из произведений поэта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На строящейся станции метро "Тютчевская" Троицкой линии началась облицовка потолка и стен платформы. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Строителям предстоит установить на предварительно смонтированные подсистемы алюминиевые панели, на которые нанесены строки из произведений русского поэта Федора Тютчева", – добавил он.

Кроме того, Бочкарев сообщил, что специалисты проложили на полу гранит и габбро, а на стене платформы уже выложили название будущей станции. По его информации, общая площадь архитектурно-отделочных работ составила более 60 тысяч квадратных метров.

Специалисты воспользовались в оформлении станции светлыми шлифованными алюминиевыми панелями. Кроме того, уже проведена облицовка цокольной части колонн на платформе, которую украсили стеклом (триплексом).

При этом подчеркивается, что архитектурные работы осуществляются не только внутри станции, но и снаружи. Так, уже завершили оформление одного из вентиляционных киосков неподалеку от будущего эвакуационного выхода, павильон которого облицован гранитом и остеклен.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что станция "Тютчевская" Троицкой линии метро готова больше чем на 75%. Почти закончены монолитные работы, сооружены все служебные помещения, смонтированы четыре эскалатора, уточнил мэр Москвы.

Архитектурную отделку платформы начали на станции "Тютчевская"