Около 40 станций метро построят в Москве за десять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В ближайшие 10 лет в столичном регионе должны построить и открыть порядка 39 станций метро. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

По его словам, на данный момент специалисты занимаются строительством 15 станций метро.

"В ближайшие годы, помимо Троицкой линии, продолжится строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, Арбатско-Покровскую линию продлят на одну станцию до "Гольяново", а Сокольническую – до "Потапово", – уточнил Бочкарев.

Заммэра также напомнил, что с 2011 года протяженность столичного метрополитена увеличилась практически в два раза.

Ранее сообщалось, что первый участок строящейся Троицкой линии метро планируется достроить до конца этого года. Речь идет об участке, состоящем из 11 станций. Оставшиеся шесть станций до Троицка специалисты хотят возвести к 2027–2028 годам.



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