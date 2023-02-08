В РФ могут ввести налоговый вычет на образовательный кредит

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юля Иванко

Для студентов, берущих образовательный кредит в России, предложили ввести дополнительный налоговый вычет. С соответствующей инициативой выступили в Минобрнауки РФ.

Согласно документу ведомства, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов, предлагается внести изменения в статью 219 части 2 Налогового кодекса РФ.

Согласно документу, сумма налогового вычета не должна превышать 200 тысяч рублей.

Ранее в Минобрнауки предложили определить приоритетные направления подготовки и специальностей с целью увеличения по ним бюджетных мест в 2023–2024 учебном году. Приоритетные направления подготовки будут определены до конца февраля Комиссией по научно-техническому развитию РФ. Необходимость определения приоритетных направлений в ведомстве объяснили быстрым технологическим развитием страны.



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